FC Bayern München Hamann kritisiert Entscheidung gegen Kahn und Salihamidzic

„Das ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten“, sagte der frühere Nationalspieler in seiner Funktion als Experte des TV-Senders Sky. Die Bayern hatten kurz zuvor in einem dramatischen Bundesliga-Finale die Meisterschaft gewonnen, fast gleichzeitig berichteten mehrere Medien von der Entscheidung gegen Kahn und Salihamidzic.