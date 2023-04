Studie zu Bildungschancen Gymnasium wahrscheinlicher bei Eltern mit Abi und Geld

Die Ergebnisse zeigten ein „frappierendes Ausmaß“ der Ungleichheit der Bildungschancen in Deutschland, je nachdem, aus welchem familiären Hintergrund ein Kind stamme, hieß es in dem am Dienstag vorgestellten „Chancenmonitor“ des Ifo-Instituts und des Vereins „Ein Herz für Kinder“ von „Bild“.