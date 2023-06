Fußball-Königsklasse Guardiola will Champions-League-Ära mit Man City prägen

Nach dem Premierensieg mit Manchester City will Trainer Pep Guardiola in der Königsklasse eine neue Ära prägen. „Es gibt Mannschaften, die die Champions League gewonnen haben und nach ein, zwei Saisons verschwunden sind. Das ist es, was wir vermeiden müssen“, sagte der Katalane nach dem 1:0 (0:0)-Finalsieg in Istanbul gegen Inter Mailand und fügte lächelnd an: „Wer mich kennt weiß, dass das nicht passiert.“ Man werde für eine erfolgreiche Titelverteidigung aber „noch härter arbeiten“ müssen.