Handball Göppingen-Coach: „Nicht Favorit“ auf Europapokal-Titel

„Jeder Titel macht einen happy, danach strebt man“, erklärte der gebürtige Meersburger. Er ist seit Ende November Coach der Göppinger, die in der Bundesliga vier Spiele vor dem Saisonende nur Tabellen-14 sind. Als Sieger in Flensburg wären sie in der nächsten Saison aber automatisch wieder für die European League qualifiziert.