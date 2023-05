Bundesliga Gnabry und Sané: Krisen-Stürmer halten Bayern auf Titelkurs

In den vergangenen zehn Jahren war der Gewinn der deutschen Meisterschaft meist nur die lästige Pflicht, gemessen wurden erfolgreiche Spielzeiten am Abschneiden in der Champions League. Doch in dieser Saison ist alles anders. Nach dem Doppel-Aus im DFB-Pokal und in der europäischen Königsklasse wird selbst der elfte nationale Titel in Serie nicht mehr als Selbstverständlichkeit angesehen. Stattdessen wäre die deutsche Meisterschaft für den angezählten Vorstandsboss Oliver Kahn sogar „eine große Leistung“, wie der frühere Torwart-Titan im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF sagte.