DFB-Pokal Glasner geht als Fan - Zukunftsfrage erst nach Dauerparty

Auch Sport-Vorstand Markus Krösche lobte Glasner. „Wir haben insgesamt eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen gehabt. Wir sind Oliver für seine Arbeit sehr dankbar“, sagte Krösche, der vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Österreicher loslegte. In diese turbulente Zeit fiel nicht nur der von hunderttausenden Fans gefeierte Titel in der Europa League, sondern auch die Premiere in der Champions League sowie eine große Fußball-Nacht in Barcelona. Die letzte Krönung in Berlin blieb Glasner und Co. gegen den abgezockten Titelverteidiger aus Leipzig verwehrt.