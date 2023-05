Bundesliga Gil Dias: Nach Traumstart beim VfB wohl weiter außen vor

„Wir werden jetzt nicht alles in der Offensive infrage stellen“, erklärte Hoeneß. Zwar habe seine Mannschaft bei der 1:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC am vergangenen Wochenende weniger Chancen kreiert als in den Partien zuvor. Der „Charakter des Spiels“ sei gegen die Hauptstädter allerdings auch ein anderer gewesen, so der Coach.