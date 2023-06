Premier League Gerüchte um Englands Kane: Wechsel zu Man United?

Demnach will Tottenham den Topstürmer aber nur an einen ausländischen Club verkaufen. Sollte ein Wechsel zu Man United in diesem Sommer nicht zustande kommen, könnte Kane den Club, für den er seit seinem elften Lebensjahr spielt, ablösefrei verlassen. Sollte der Verein dem 29-Jährigen nicht gestatten, innerhalb der Premier League zu wechseln, will er dem Bericht zufolge seinen Vertrag bis 2024 bei den Spurs erfüllen.