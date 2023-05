Europa League Gericht: Fanmarsch in Leverkusen an anderem Ort

Die Entscheidung sei aus Sicherheitsgründen nachvollziehbar, teilte das OVG mit. Während die Fußball-Fans am Donnerstag vor dem Rückspiel gegen die AS Rom vom Friedrich-Ebert-Platz in Richtung Stadion ziehen wollten, hatte die Polizei verfügt, dass der Ort der Versammlung und der Fanmarsch aus Sicherheitsgründen verlegt werden muss. Das Verwaltungsgericht in Köln hatte diese Entscheidung bestätigt. Dieser Sicht schloss sich das OVG an. Der Beschluss zu einem Eilantrag des Fan-Dachverbandes ist unanfechtbar (Az.: 15 B 504/23).