Bundesliga Gereizte Bayern planen „Reaktion“ in Freiburg

Vier Tage vor dem Duell mit dem Königsklassen-Favoriten von Pep Guardiola lag Tuchels Fokus nach der alarmierenden Einschätzung auf dem erneuten Kräftemessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Pokal-Bezwinger Freiburg. Nach viel Positivem in der Analyse der Cup-Pleite schloss der neue Bayern-Coach sein Statement mit einer Forderung an die Stars. Nur taktische und technische Ansätze würden nicht reichen. „Es kommt schon darauf an, dass wir eine Widerstandsfähigkeit und Biss zusammen entwickeln als Mannschaft. Da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben“, mahnte der Fußballlehrer. Die Rückkehr zur Topform erfordere „Geduld und Arbeit, vielleicht auch ein bisschen eine Galligkeit und Giftigkeit“.