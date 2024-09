Begrenzte Hirn-Ressourcen Geräuschpegel ausblenden: Hilft Musik bei der Konzentration?

Das betrifft vor allem Arbeitsplätze, an denen sich viele Menschen gleichzeitig aufhalten. Was als störend wahrgenommen wird, sei aber individuell sehr unterschiedlich, sagt Sandra Dantscher, Lärm-Expertin am Institut für Arbeitsschutz der DGUV. Was die eine kaum hört, bringt den anderen immer wieder aus der Konzentration.