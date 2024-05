OP steht an Geplanter Klinikaufenthalt: Was Sie alles wissen müssen

Wenn Sie vor dem Kleiderschrank stehen und überlegen, was in die Kliniktasche wandern soll, sollten Sie diesem Grundsatz folgen: „Worin man sich wohlfühlt und was bequem ist, Kleidungsstücke, in denen man auch den Gang im Krankenhaus runterlaufen würde“, sagt Verena Querling. Gerade bei frischen OP-Narben sind eher weit geschnittene Kleidungsstücke sinnvoll, da drückt nichts.