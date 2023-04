Frauenfußball Gegner und Partner: DFB-Frauen fordern Niederlande

Gegner und gleichzeitig doch Partner - in dieser Konstellation spielen die deutschen Fußballerinnen an diesem Freitag gegen die Auswahl der Niederlande. Das Team um Kapitänin Alexandra Popp fordert an diesem Freitag (20.00 Uhr/Livestream auf sportstudio.de) in Sittard die Vize-Weltmeisterinnen von 2019. Auf sportpolitischer Ebene hat der Deutsche Fußball-Bund gemeinsam mit den Verbänden der Niederlande und Belgien Großes vor: Sie wollen die Weltmeisterschaft 2027 holen.