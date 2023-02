Statistisches Bundesamt : Gastgewerbe arbeitet sich aus Corona-Tief

Zimmerschlüssel in einem Hotel in München: Das Gastgewerbe erzielte im vergangenen Jahr real 45,4 Proeznt mehr Umsatz als im Vorjahr. Foto: Sven Hoppe/dpa

Wiesbaden Hotels, Gaststätten und Co. haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise noch nicht vollständig überwunden. Steigende Energie- und Lebensmittelpreise bereiten zusätzlich Sorgen.

Das Gastgewerbe in Deutschland nähert sich nach starken Verlusten in den ersten beiden Corona-Jahren allmählich dem Vorkrisenniveau an.