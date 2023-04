Saudi League Garcia-Entlassung: U19-Coach übernimmt bei Ronaldo-Club

Der 59 Jahre alte Garcia hatte Al Nassr acht Monate lang trainiert. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Medien über Unstimmigkeiten zwischen Garcia und Ronaldo berichtet. Am vergangenen Sonntag kam Al Nassr zudem nur zu einem enttäuschenden 0:0 beim Tabellen-Elften Al Feiha. Für den aus Frankreich stammenden Garcia war Al Nassr die zweite Auslandsstation nach einem Engagement bei der AS Rom zwischen 2013 und 2016.