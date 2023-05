Fernsehrechte Fußball-WM der Frauen: Sportminister drängen auf TV-Einigung

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Bernd Neuendorf, hatte die Gespräche jüngst als „sensibel“ bezeichnet. Einerseits gehe es ums Geld, sagte er. „Aber insgesamt müssen sich alle Beteiligten auch fragen, was es bedeuten würden, wenn wir das Turnier nicht zeigen würden, für den Frauen-Fußball, aber insgesamt auch für die Menschen in unserem Land, die jetzt so begeistert sind, den Frauen-Fußball so gut verfolgt haben, auch im letzten Jahr bei der Europameisterschaft“, erklärte der DFB-Chef.