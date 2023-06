1000. DFB-Länderspiel Fußball in der Ukraine: Dem Kriege zum Trotz

Schachtar ist es gewohnt, in der Fremde zu spielen. Seit 2014, nachdem die prorussischen Separatisten in der ostukrainischen Industriemetropole Donezk die Macht übernommen hatten, ist das Team von Oligarch Rinat Achmetow praktisch ständig auf Reisen. Die Kicker trainieren und wohnen in Kiew. Seine „Heimspiele“ hat der Club abwechselnd in Lwiw, Charkiw und Kiew ausgetragen. In dieser Saison kamen Uschhorod, Minai und Riwne als Austragungsorte hinzu. Im Europapokal musste Schachtar in Polens Hauptstadt Warschau antreten; eine Reise von Hunderten Kilometern.