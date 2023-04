2. Liga „Fußball für alle“: Drei Fortuna-Heimspiele ohne Eintritt

Mit bislang vier Sponsoren hat die Fortuna im Rahmen des neuen Konzepts langfristige Partnerschaften über fünf Jahre in Höhe von etwa 45 Millionen geplant. „Wir wollen, dass alle Fußball in Düsseldorf erleben können und die Fortuna damit wieder viel stärker in unserer Stadt verankern“, sagte Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst, der die außergewöhnliche Idee bekanntgab.