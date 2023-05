33. Spieltag Füllkrug nach Werder-Klassenverbleib: „Waren nervige Wochen“

Nach fünf verpassten Partien war Füllkrug in die Startelf zurückgekehrt. Der zuvor an der Wade verletzte Top-Torjäger der Liga blieb allerdings unauffällig und musste sich an das Spiel herantasten. „Ich bin da jetzt komplett darüber hinweg“, sagte Füllkrug zu seinem gesundheitlichen Zustand und ergänzte: „Das waren für mich total nervige Wochen.“ Immer wieder war seine Rückkehr erwartet worden, doch die Beschwerden zogen sich in die Länge.