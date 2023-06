Nationalmannschaft Füllkrug: Bremer Publikum „hochwertigen Fußball“ gewohnt

Gleichwohl haderte Füllkrug mit dem Auftritt in seinem fußballerischen Wohnzimmer: „Es gab auch Phasen in diesem Spiel, wo auch wir Spieler teilweise dachten, wie kann das gerade sein, dass wir in so einer Situation sind.“ In der ersten Hälfte habe das DFB-Team grundsätzlich „ein sehr dominantes Spiel“ hingelegt. „Aber dennoch kommt dann das Gefühl auf, dass wir trotz sehr viel Ballbesitz das Spiel nicht kontrollieren“, analysierte Füllkrug.