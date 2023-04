Bundesliga Friedrich über Hertha-Trainer: „Pal hat ein breites Kreuz“

2021 hatte Friedrich selbst Dardai erneut zum Cheftrainer gemacht. „Pal hat ein breites Kreuz. Er stellt sich in den Wind und nimmt den Druck von der Mannschaft, die übrigens seit Jahren ein Vakuum an Führungsspielern hat“, sagte der 43-Jährige nun. „Auch wenn es an allen Ecken und Enden brennt, bringt er eine gewisse Lockerheit rein, die sich auf andere überträgt. Das hat mich schon damals beeindruckt.“