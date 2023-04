Bundesliga Friedrich „absolut unzufrieden“ in Gladbach

Zuletzt war bekannt geworden, dass Friedrich bereits im Winter wechseln wollte, Borussia dies aber abgelehnt habe. Dennoch kam der frühere Unioner in diesem Jahr nur auf wenige Minuten Spielzeit. In der Innenverteidigung sind derzeit Ko Itakura und Nico Elvedi gesetzt. Friedrichs Vertrag am Niederrhein läuft noch bis 30. Juni 2026.