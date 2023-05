Tennis French Open ohne Rekordsieger Nadal - Karriereende 2024

„Die Verletzung, die ich in Australien erlitten habe, hat sich nicht so entwickelt, wie wir es uns gewünscht hätten“, sagte Nadal bei einer Pressekonferenz in seiner Tennis-Akademie auf Mallorca. „Es waren schwere Monate. Wir haben keine Lösung für die Probleme in Melbourne gefunden“, sagte der 36-Jährige, der den Sandplatzklassiker in Paris 14 Mal gewonnen hat.