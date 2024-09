Statistik Freitag der 13.? Nicht gefährlicher als andere Tage, aber...

Aller Wahrscheinlichkeit nach aber ist der 13. auch in diesem Monat ein Freitag wie die meisten anderen: Laut einer Schadensstatistik der Gothaer Versicherung ist der Freitag einer der ruhigeren Tage in Bezug auf Schadensmeldungen. 2023 gab es an Freitagen im Schnitt 341 gemeldete Schäden - nach Sonntagen der ruhigste Wochentag. Auch der letzte Freitag, der 13., im Oktober 2023, zeigte demzufolge keine signifikanten Abweichungen in der Schadensquote. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr an Donnerstagen mit durchschnittlich 424 Schäden die meisten gemeldet.