Bundesliga Freiburgs Grifo lobt Trainer Streich: „Eine Vaterfigur“

„Es gibt viele Ansprachen, in denen es nicht um Fußball geht, sondern um Situationen in anderen Ländern oder aktuelle Geschehnisse“, sagte der Fußball-Profi dem übertragenden Streamingdienst DAZN vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel der Badener in dieser Saison am Freitag (20.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg. „Er ist eine Vaterfigur. Es ist nicht immer richtig oder falsch, was er sagt. Er möchte dich einfach bestmöglich vorbereiten. Er hat mehr Lebenserfahrung und möchte dir Dinge mitgeben, die wichtig sind im Leben und im Fußball.“