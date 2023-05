DFB-Pokal Frankfurt nach Sieg gegen Stuttgart im Finale

Im Finale in Berlin treffen sie am 3. Juni auf Vorjahressieger RB Leipzig, der sich am Dienstag souverän mit 5:1 beim SC Freiburg durchgesetzt hatte. „Wir hatten heute das Glück des Tüchtigen“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner in der ARD: „Wir freuen uns riesig, dass wir nach Berlin kommen. Ein Riesenkompliment an die Jungs.“ VfB-Torhüter Fabian Bredlow sagte niedergeschlagen: „Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß“. Er haderte mit der strittigen Entscheidung in der Nachspielzeit, in der Stuttgart ein Handelfmeter verwehrt geblieben war: „Mit ein bischen Glück kriegen wir den Elfer und wir schießen das 3:3 und es geht in die Verlängerung.“