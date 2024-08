Psycho-Hacks von Experten Fokus und Konzentration wie ein Athlet: 5 Tipps für uns alle

„Ja, es gibt Angst, wenn viel auf dem Spiel steht. Dieses Gefühl wird nicht verschwinden, wenn Sie es verurteilen und bekämpfen, also fangen Sie an, es zuzulassen“, so der Sportpsychologe Sean McCann in der US-Ausgabe von Men's Health. Gerade Momente, in denen es auf Performance ankomme, seien meist chaotisch. Wenn man das verstanden habe, werde die Angst quasi normalisiert so der Berater, der für das Olympic & Paralympic Committee (USOPC) der USA arbeitet.