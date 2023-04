Loshammer Fokus in Top 16 des FIFA 23 DFB-ePokals - Titelträger raus

Eine Überraschung gelang dem Team von Iqonic, das für den Landesligisten VfR 1919 Grünstadt antritt. Joe „JH7“ Hellmann und Lukas „lukas_official11“ Wolff kegelten den Vorjahressieger FC St. Pauli aus dem Turnier. Im zweiten Spiel glich der Underdog die Best-of-Three-Serie per Elfmeterschießen aus - die Entscheidung fiel also im Doppel, in dem sich Iqonic mit 2:1 durchsetzte.