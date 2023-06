Nationalmannschaft Flicks Botschaften vor Polen: Kritik bitte an mich

Er und sein Team seien „überzeugt davon, dass wir im nächsten Jahr eine Mannschaft stehen haben, die top vorbereitet ist auf die EM“, sagte Flick. Trotz aller Rückschläge wie erst wenige Tage zuvor beim 3:3 gegen die Ukraine. An diesem Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau werde er dafür „einige Änderungen“ in seiner Startelf vornehmen. Musiala wird spielen, ebenso Emre Can. Der erst am Mittwoch angereiste Hoffnungsträger Ilkay Gündogan wird nach dessen Triple-Sieg mit Manchester City aber noch nicht auflaufen.