Nationalmannschaft Flick lässt 600 Fans beim Training zuschauen

Diesmal findet das einzige öffentliche Training auf dem Platz der DFB-Akademie statt. Flick bereitet dort sein Team auf die drei Länderspiele am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine und jeweils vier Tage später in Warschau gegen Polen und in Gelsenkirchen gegen Kolumbien vor. Am Abend vor der öffentlichen Einheit versammelt der Bundestrainer seinen Kader im Teamhotel vor den Toren Frankfurts.