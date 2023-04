28. Spieltag FCB wankt im Titelkampf - Tuchel: „Ein großer Rückschritt“

Sowohl die Münchner als auch die zuvor im Abstiegskampf dreimal siegreichen Hoffenheimer strahlten in Körpersprache und Aktionen lange nicht aus, dass es in diesem bedeutsamen Duell um Meisterschaft und Klassenerhalt ging. Bayern war zwar überlegen, aber es fehlte an Tempo, Präzision und Leidenschaft. „Nach dem Gegentor haben wir den Mut gespürt und in der zweiten Halbzeit eine ganz andere Energie auf den Platz gebracht“, sagte Gäste-Coach Pellegrino Matarazzo.