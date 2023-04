Bundesliga FC Augsburg plant „großen Step“ gegen Stuttgart

Dabei setzt Trainer Enrico Maaßen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auch auf die beeindruckende Heimstärke des FCA gerade bei Abendspielen unter Flutlicht in diesem Jahr. „Wir können einen großen Step machen, wenn wir dieses Spiel gewinnen“, sagte Maaßen am Donnerstag. Davon habe man aber in der jüngeren Vergangenheit schon oft geredet. Darum forderte Maaßen recht energisch von seiner Mannschaft: „Weniger reden! Machen!“