Bundesliga Farke über Friedrich: „In der Verantwortung abzuliefern“

Gleichwohl hält der Coach die zwischenzeitliche Verbannung von Friedrich auf die Bank für nachvollziehbar: „Wir haben in zehn Spielen mit Marvin Friedrich in der Startformation 19 Gegentore bekommen. Das sind 1,9 Gegentore im Schnitt. In den Spielen, in denen er nicht gespielt hat, haben wir deutlich weniger Gegentore bekommen.“