Champions-League-Finale Fanvertreter nach Final-Chaos: Richtige Schlüsse gezogen

Beim Königsklassen-Finale am 28. Mai 2022 war es um das Stade de France in Saint-Denis turbulent zugegangen. Obwohl sie Eintrittskarten hatten, waren viele Fans nicht in die riesige Arena gekommen. Die Polizei hatte Tränengas eingesetzt, mehr als 230 Menschen waren verletzt worden. Die Begegnung zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool war mehr als eine halbe Stunde später als geplant angepfiffen worden. Einer unabhängigen Untersuchung zufolge trug die UEFA die Hauptverantwortung für das Zuschauerchaos.