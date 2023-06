Fußball-Europameisterschaft Fan-Sprecher: „Lebendige Fankultur“ bei EM 2024 entscheidend

Die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund hatten nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar zuletzt immer wieder eine Bringschuld eingestanden - insbesondere mit Blick auf das Heim-Turnier. An diesem Mittwoch, exakt ein Jahr vor dem EM-Eröffnungsspiel in München, trifft sich eine Delegation der EM-Organisatoren um Philipp Lahm in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).