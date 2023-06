Relegation Fan-Krawalle bei Bielefeld-Debakel in Wiesbaden

Der Zweitligist tat sich schwer gegen die lauf- und kampfstarken Gastgeber. Im Angriff ging so gut wie nichts und die Abwehr wirkte keineswegs sattelfest. Vor allem, wenn die Hessen mit hohem Tempo nach vorne spielten, wurde es gefährlich. So auch in der 20. Minute, als Ezeh mit dem Ball am Fuß ungehindert über das halbe Feld laufen konnte, dann aber am gut reagierenden Fraisl scheiterte.