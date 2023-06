Fußball Faeser: Heim-EM 2024 bedeutsam „weit über den Sport hinaus“

„Die Europameisterschaft soll ein „Heimspiel für Europa“ bei uns in Deutschland werden, bei dem wir spüren: Wir sind Teil einer großen europäischen Gemeinschaft, weit über den Sport hinaus“, schrieb die SPD-Politikerin in einem Gastbeitrag im Magazin „Kicker“. „Das ist in Zeiten wie diesen, in denen es mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder einen furchtbaren Krieg in Europa gibt, wichtiger denn je.“