Fußball-Turniere Experte: Vergleich zwischen WM 2006 und EM 2024 schwierig

An diesem Mittwoch, exakt ein Jahr vor dem EM-Eröffnungsspiel in München, trifft sich eine Delegation der EM-Organisatoren um Philipp Lahm in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Erwartungen an das Turnier vonseiten der Politik und des Deutschen Fußball-Bundes sind groß. Die Heim-WM 2006 ging trotz der später bekannt gewordenen WM-Affäre um ungeklärte Millionen-Zahlungen als erfolgreiches „Sommermärchen“ in die deutsche Sport-Geschichte ein.