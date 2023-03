Covid-19 Experte: Corona-Inzidenz liegt zwischen 1000 und 2000

Lehr sagt, was später komme, sei ungewiss. „Das wird immer davon abhängig sein, ob es eine neue Variante gibt und wie lange der Impfschutz anhält.“ Mit rund 40 Millionen gemeldeten Infektionen seit Pandemiebeginn vor gut drei Jahren plus Dunkelziffer gebe es bundesweit eine „relativ große“ Immunität. „Mehr oder weniger die komplette Bevölkerung dürfte einmal Kontakt mit dem Virus gehabt haben“, sagte der Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes.