Gesundheit Ex-Leichtathletin: Erst nach der Karriere zum Outing getraut

Erst mit ihrem Karriereende machte Grauvogel auch die Gründe dafür publik - unter anderem in der ARD-Dokumentation „Echtes Leben: Burnout einer Leistungssportlerin“. „Für mich war es wichtig, das alles öffentlich zu machen, um auch andere für dieses Thema zu sensibilisieren - nicht nur was den Leistungssport angeht“, sagte Grauvogel. Parallel zum Leistungssport machte sie in Köln den Bachelor in Biochemie. Im Mai geht sie nach Harvard, um dort ihren Master-Abschluss zu machen.