Wettkämpfe in Polen Europa Spiele in Krakau: DOSB entsendet 287 Athleten

Bei den Europa Spielen geht es in 18 von 22 vertretenen olympischen Sportarten über Quotenplätze und Ranglistenpunkte um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. In zwölf Disziplinen wird zudem um EM-Titel gekämpft. Insgesamt werden rund 7000 Athleten in Krakau und weiteren Städten erwartet. Die Leichtathleten tragen ihre Team-EM ebenfalls unter dem Dach der Europa Spiele in Chórzow aus. Die Nominierung dafür liegt beim Deutschen Leichtathletik-Verband.