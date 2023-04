3. Liga Elversberg verlängert Vertrag mit Correia um ein Jahr

Spiesen-Elversberg · Routiner Marcel Correia wird auch in der kommenden Saison für die SV Elversberg spielen. Aufgrund der Anzahl an Einsätzen in der aktuellen Spielzeit hat sich der am Saisonende auslaufende Vertrag des 33 Jahre alten Abwehrspielers beim Tabellenführer der 3. Fußball-Liga automatisch um ein Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert.

12.04.2023, 14:51 Uhr

Der Bochumer Gerrit Holtmann springt über den Elversberger Marcel Correia. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Dies teilten die Saarländer am Mittwoch mit. Correia war 2022 vom Zweitligisten Paderborn zum Aufsteiger gewechselt und bestritt bisher 26 Pflichtspiele für das Team von Trainer Horst Steffen. „Marcel hat in dieser Saison schon oft gezeigt, wie wichtig er mit seiner souveränen, unaufgeregten Spielweise für die Mannschaft ist. Wir freuen uns, dass wir auch nächste Saison mit ihm planen können“, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book. © dpa-infocom, dpa:230412-99-286734/3

(dpa)