Bundesliga Elf Köpfe, elf Geschichten: Die Protagonisten der Saison

Einmal mehr Zu- und Abgänge in Mannschaftsstärke musste Urs Fischer auch zu Beginn dieser Saison hinnehmen. Wo Trainerkollegen darauf hinweisen, dass die Integration der Neuen Zeit benötige, hat der 57-jährige Schweizer die Profis schnell wieder zu einem verschworenen Haufen formiert, der ab dem sechsten Spieltag für sieben Spieltage von der Spitze der Tabelle grüßte. Auch wenn die Meisterschaft à la Leicester 2.0 nicht klappt, Fischers Mannschaft steht vier Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga an der Schwelle zur Champions League und spielt sicher zum dritten Mal in Folge international.