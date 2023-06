Fußball Elf Abgänge: Drittligist Saarbrücken leitet Kaderumbau ein

Mit weiteren Spielern, deren Verträge zum Ende dieser Saison auslaufen, steht der Verein in Verhandlungen. Zunächst steht am Samstag (16.15 Uhr) im heimischen Ludwigsparkstadion aber noch das Endspiel im Saarland-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg an.