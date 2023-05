Krankenhäuser Einigung im Tarifstreit der Unimedizin: Keine Streiks

Neu im Paket enthalten sei eine Inflationsausgleichsprämie für dieses Jahr in Höhe von 3000 Euro netto, die in zwei Tranchen ausgezahlt werden solle. Zudem sei vorgesehen, die Löhne ab dem 1. Januar 2024 um 200 Euro plus zwei Prozent im Monat anzuheben. Ab dem 1. August 2024 solle es dann noch mal vier Prozent mehr geben, sagte der Verdi-Sprecher. „Wir freuen uns, dass wir am Verhandlungstisch zu einem guten Ergebnis kommen konnten.“