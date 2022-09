Neue Kollektion : Eingehüllt von Kopf bis Fuß bei Saint Laurent

Die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2023 von Saint Laurent wurde während der Fashion Week in Paris präsentiert. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Paris Saint Laurent stellte unter den Augen vieler Stars die neue Kollektion vor. Mit sehr viel Stoff umhüllte Models spazierten über den Place de Varsovie, der als Schauplatz der Show diente.

Auf der Place de Varsovie sorgte die Show von Saint Laurent am zweiten Tag der Pariser Fashion Week für Aufsehen. Die Präsentation der Frühjahr-/Sommerkollektion 2023 fand am Dienstagabend im Freien statt, was Hunderte von Schaulustigen anlockte, die einen Blick auf Kate Moss, Carla Bruni oder Amber Valletta erhaschen wollten.