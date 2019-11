Beauty : Wohlige Entspannung im Hopfenbad

Bereits im Mittelalter badeten Mönche und Monarchen wie Kaiser Ludwig der Bayer in Hopfen. Foto: Getty Images/Image Source

Oberhornbach Die Pflanze, die vor allem als Biergewürz bekannt ist, kann auch für Wellness-Anwendungen genutzt werden.

Für Theresa Hagl ist der Hopfen „pure Heimat und dadurch einfach beruhigend und zum Wohlfühlen“. Sie hat nicht nur ein Tattoo in Form einer Hopfendolde an ihrem linken Bein, sondern trägt auch einen außergewöhnlichen Titel: Die 22-Jährige wurde im August zur Hallertauer Hopfenkönigin 2019 gekürt.

„Resi“, wie Theresa von ihren Freunden genannt wird, stammt aus einem Hopfenbaubetrieb im niederbayerischen Ort Oberhornbach. Hopfen werde zwar zu 95 Prozent in der Bierproduktion eingesetzt, es gebe aber auch andere Nutzungsmöglichkeiten: „In der Beauty- und Wellnessbranche hat der Hopfen ebenso seinen Platz gefunden, sei es als Badezusatz, in Cremes, als Tee, in Salben oder Duschgels.“