Revival für Prinzessinnen-Look Dramatische Kleider und Jumpsuits: Die Brautmodetrends 2024

Laut „Vogue“ bei den Herbst/Winter 2024 Kollektionen, die auf der Bridal Fashion Week in New York im Herbst 2023 gezeigt wurden, ein wiederkehrendes Thema: kräftige Farben. Außerdem spielt Schwarz eine Rolle bei Brautmodedesigns - unifarben oder im Mix. „Wir sehen auch eine Kombi aus Elfenbein und Schwarz“, sagt Susan Lippe-Bernard. Und: „Einige Hersteller bieten Spitzenapplikationen in einer Kontrastfarbe an, also in Rauchgrau oder auch in Schwarz.“