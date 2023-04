Bundesliga Dortmunds Kehl mit klarer Ansage: Wollen Meister werden

Der BVB sei zu diesem späten Zeitpunkt in der Saison so nah dran, wie „seit Jahren nicht mehr“, sagte Kehl. Gleichzeitig wies der Ex-Profi aber auch darauf hin, dass man den Gewinn der Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand habe, sondern auf Patzer der Bayern angewiesen ist. „Aber wir wollen den Druck hochhalten. Das geht nur mit Siegen in Serie. Und damit wollen wir am Samstag gegen Eintracht Frankfurt starten“, sagte Kehl vor der Begegnung gegen den Europa-League-Sieger aus Hessen.