Vize-Weltmeister Die Köpfe des deutschen Eishockey-Erfolges

Der Top-Verteidiger im deutschen Team. Der 22-Jährige von den Detroit Red Wings verblüffte schon früh mit seiner Bodenständigkeit und verbesserte sich in den vergangenen Jahren stetig. Seider könnte in wenigen Jahren einer der besten, wenn nicht der beste Verteidiger der NHL und damit der Welt werden. Er ist mit der Shorttrackerin Anna Seidel liiert, die 2022 an den Olympischen Spielen teilnahm.